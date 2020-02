Hautnah Mitgefühl und Empathie lernen

Spielen und unterhalten

Carolin Laussner schildert: „Ich spiele und unterhalte mich mit vielen Leuten. Ich wollte unbedingt mit alten Leuten zusammenarbeiten, weil ich find, die haben einfach schon so viel erlebt und können davon erzählen und von vielen Erfahrungen, die ich noch nie gemacht habe und die ich vielleicht auch nie machen werde.“

Auch sie meint, dass sie sich die Arbeit davor „anders vorgestellt“ hatte. „Mir wurde klar, die meisten waren schon im 2. Weltkrieg. Das war ganz schockierend, damit hab ich nicht gerechnet. Echt arg, was die erlebt haben. Ich hoffe, dass ich das nie erleben werde.“

Im ersten Moment sei das schon belasten gewesen, „aber sie erzählen ja nicht nur davon, sondern auch von vielen schönen Dingen davor oder danach.“

Außerdem könne sie auch schockierende Erzählungen „mit den anderen Praktikantinnen und Betreuungspersonen am Ende jeden Tages in einer Reflexionseinheit bearbeiten“.

Die für sie wichtigste Erfahrung beschreibt sie so: „Dass die Leute sich extrem freuen, dass wir da sind, dass sie reden können und auch einmal wen anderen treffen - nicht nur Leute aus ihrer Altersgruppe, sondern auch vom jetzigen Leben, von der modernen Welt was erfahren. Die freuen sich einfach, dass wir da sind und sind dankbar auch für die ganz kleinen Dinge. Die schätzen einfach auch kleine Gesten. Das find ich urschön, einfach so etwas so hergeben zu können.“

An Beispielen für „kleine Gesten“ nennt sie unter anderem: „Wenn ich grüße und frage, wie’s geht oder wie sie oder er geschlafen hat Oder ob die Person was spielen will.“Nervig sei es in den zwei Wochen nie geworden. „Es passiert die ganze Zeit irgendwas und es sind ja unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Geschichten.“