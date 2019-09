Gummi-Tänzerin in einer Gummi-Reifen-Welt

Vermisst?

In dem halbstündigen Stück – angeben ab 3 Jahren - vermissen sicher Menschen zwischen ca. 5 und mindestens 18 Jahren eine Art durchgängige Geschichte, andere vielleicht auch ein wenig mehr Musik oder auch nur unterschiedlichere Aufblas-, -pump oder Auslass-Geräusche. Erst ab einem sicher ganz unterschiedlichen Alter können sich Zuschauer_innen wieder auf das kindliche Spiel einlassen, aus vorhandenen Objekten unterschiedlichste Welten zu bauen und binnen null Komma nichts in ganz andere zu switchen. Ein Kind allein in einem Zimmer oder ein durchaus schon älterer Mensch einsam in der Welt, wer sich in Gedanken eigene „Universen“ baut sozusagen.

Doch eine Geschichte?

Und trotz des im Nachgespräch postulierten Anspruchs, bewusst keine Geschichten erzählen zu wollen, scheinen doch „kleine“ Geschichten in den skulpturalen Szenen eine ganze Geschichte zu erzählen. Ein Flüchtlingskind, allein irgendwo unterwegs, rettet sich in Gedanken in Traumwelten und zuletzt schippert sie in einer Art kleinem beleuchteten Schlauchboot über welches Meer auch immer, um irgendwo an den Strand gespült zu werden. „Aber“, so Fuchs, „jede und jeder sieht immer in jedem Stück eine andere Geschichte“.