Gebackene Mäuse, Krampusse, ein Schaf und eine Kobra

Auf der Fahrt von Wien nach Drosendorf im nördlichen Waldviertel, fast an der Grenze zu Tschechien sind an diesem leicht verschneiten Samstagnachmittag in den Orten und Dörfern auf der Strecke nur ganz wenige Menschen auf den Straßen zu sehen. Das ist in Drosendorf nicht anders. Beim Einbiegen in die schmale Bürgerspitalgasse hingegen tut sich rund um 14 Uhr was. Einige Kinder – manche mit erwachsener Begleitung – gehen durchs Tor im Haus Nummer 11, dem ehemaligen Bürgerspital. An der Tür hängt ein buntes Plakat mit aufgedrucktem Brot und Gebäck. Und beim Öffnen der Tür eicht es schon ein bisschen nach Backstube.

Hier sind wir beim vorweihnachtlichen Backnachmittag für Kinder, zu dem die „Erste Waldviertler Bio-Backschule“ eingeladen hat. Ein großer viereckiger massiver Holztisch und ein kleinerer, niedrigerer warten darauf, dass später Maya, Julia, Niklas, Ina, Gabriel, Lara, Anna Katharina, Fanni, Emilie, Sophie, Nina, Valerie, Johanna, Emilia, Pina auf ihm Teig wuzeln, abwiegen, formen, verzieren und glasieren werden. Lara und Adrian, die beiden SchauTV-Jungreporter_innen werden neben Interviews aber auch selbst bäckerisch tätig werden.