Wenn der Teig schmatzt und was wir in uns reinfüllen

Elisabeth, die Gründerin der Bio-Backstube und Workshop-Leiterin erklärt Lara und Adrian – und damit natürlich auch den SchauTV-Seher_innen einiges über die Körner, die in Korbschalen am Rande des Backtisches stehen. So ist Dinkel eine der ältesten Getreidesorten und so etwas wie der Urgroßvater des Weizens, die Waldstaude ist dafür der Urgroßvater vom Roggen, war schon fast ausgestorben und wird jetzt wieder angebaut.

Lara: Wie bist du dazu gekommen, diese Workshops hier zu machen?

Workshop-Leiteirn und Biobackschul-Gründerin Elisabeth: Als Journalistin beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren mit Lebensmitteln - wo sie herkommen, wer sie angebaut hat, was in ihnen drin ist. Lebensmittel sind ja das, was wir wiederum in uns hineinfüllen und da ist es glaub ich ganz wichtig, dass wir in uns was reinfüllen, was unserem Körper gut tut, uns nicht schadet und alle Vitamine und Näherstoffe und alles das gibt, was unser Körper braucht.

Als ich für mein Buch über Brot backen recherchiert habe, weil ich gar nicht gewusst habe, wie funktioniert beispielsweise ein Sauerteig ..., hab ich gemerkt, das interessiert nicht nur mich, sondern auch andere Leute und so hab ich Bäckermeisterinnen und Bäckermeister gefragt, ob sie nicht mit mir hier im schönen alten Bürgerspital Workshops machen wollen. Und das machen wir jetzt, manchmal nur ein Mal im Monat, manchmal auch öfter.

www.bio-backschule.at