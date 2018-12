Fuchs vor Phönixtochter und mehr als ein Sommerhit

Viel, viel mehr als ein Sommerhit

Auch ein Bilderbuch, ein fast 100-seitiges mit fotorealistischen Gemälden, schuf Maurizio A. C. Quarello (Verlag Jacoby Stuart). Die Art der Bebilderung passt zur Geschichte, hat „ Bella Ciao“ doch einen realen Hintergrund. „Tschüss, Schöne“ war ursprünglich ein Lied über die Arbeit von Frauen auf Reisfeldern (vor mehr als 100 Jahren). Mitte des vorigen Jahrhunderts, im zweiten Weltkrieg, in der Zeit der faschistischen Diktatur in Italien, wurde es zum Kampflied der demokratischen Kräfte. Die Großeltern des Autors/Illustrators dieses Buches erlebten den Überfall deutscher Truppen auf ihren Bauernhof in Norditalien. Den Auf- und Widerstand der antifaschistischen Partisan_innen mit dem das Lied „ Bella Ciao“ engstens verknüpft ist erzählt dieses Buch – ausschließlich in einer Art Bildroman. Damit führt es zum bekannten Sinn des Liedes zurück, der heuer durch El-Profesore-Remixes des Songs in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ zum eher sinnentleerten Hit wurde.