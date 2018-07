Frühlingserwachen: Ein schmerzhafter Rausch der Gefühl

Bedürfnis sich mitteilen

In jenen Erzählungen, die so unterschiedlich sind, zeigt sich doch auch eine Gemeinsamkeit. Denn sie alle wurzeln in jener Zeit des Erwachsenwerdens, die geprägt ist durch eine Fülle neuer Fragen an das Leben, neuer Sehnsüchte und Erwartungen an sich selbst und an die Welt. In jeder Rede der DarstellerInnen spürt man das große Bedürfnis all das loszuwerden und hinauszurufen, was sie beschäftigt.

Jenes Verlangen sich mitzuteilen, fühlt man im Laufe des Stückes auch in weiteren Momenten, in denen sie einander anvertrauten. So beispielsweise als Moritz Melchior vorsichtig fragt, ob er auch schon einmal männliche Regungen verspürt habe, woraufhin er sich gleich wieder hastig von ihm abwendet, als hätte er Angst vor seiner Reaktion und davor vielleicht ein Wort zu viel gesagt zu haben.

Oder als Tea, Martha und Wendla zusammen auf einer Picknickdecke sitzen, sich gegenseitig necken und über Jungs und die Liebe reden. Gemeinsam träumen sie sich in Vorstellungen davon, wie es wohl wäre, wenn sie selbst eines Tages Kinder hätten. Aufmerksam hören sie einander zu, versinken in den Beschreibungen der Anderen und suchen aufgeregt nach eigenen.

Enttäuschung und Einsamkeit

Auch gibt es allerdings Momente, in denen man spürt, wie jenes wilde Spiel der Gefühle zu großer Enttäuschung führen kann. Momente, in denen es ist, als würden die ProtagonistInnen aneinander vorbeireden und in denen man auf schmerzliche Weise spürt, dass es ihnen nicht gelingt einander zu erreichen. Beispielsweise als sich gegen Ende Ilse und Markus begegnen, die einander aus der Kindheit kennen. Sie wirken sehr unterschiedlich und doch, oder vielleicht gerade deshalb hat man das Gefühl, dass sie sehr interessiert aneinander sind. Ilse erzählt von abenteuerlichen Geschichten in Ateliers, in denen sie arbeitete. Markus hört ihr zu und scheint dabei sehr erstaunt und fasziniert von ihrer Leichtigkeit zu sein. Schließlich erinnern sie sich an gemeinsame Momente, als sie noch klein waren, doch als sie sich scheinbar immer näher kommen sagt Markus, dass er gehen muss. Als er wieder alleine ist, ruft er jedoch verzweifelt Ilses Namen und trauert darüber eine Gelegenheit verpasst zu haben.

Auch wird im Stück der Konflikt zwischen den Generationen aufgezeigt. Die Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern und gleichzeitig der Graben und das Missverstehen, das sich zwischen ihnen auftun kann. Es wird beispielsweise spürbar, als Wendla ihrer Mutter (Heide Maria Hager) voller Neugierde die Frage stellt, wie Kinder entstehen und diese sich scheut ihr zu antworten. Sie beendet das Gespräch und sagt ihr, dass diese Themen sie noch nicht beschäftigen sollten. Immer mehr spürt man somit hinter der bunten, lauten Stimmung mit der das Stück begann, auch ein großes Gefühl von Einsamkeit.