Frühere und jetzige Verhältnisse – immerwährend?

Volksdichter

Beide, Brecht und Nestroy, seien zu ihrer jeweiligen Zeit große Volksdichter gewesen, so Kramar. Menschliche, allgemeinere, strukturelle Verhaltensweisen in konkrete fast einfache Geschichten verpackt, und an ein breites Publikum gerichtet, das schafften beide.

Dieser Einleitung folgen Szenen und Lieder eines Vorspiels, genannt „Jetzige Verhältnisse“, verfasst von Eva Schuster, gespielt von jenem Quartett, das im Hauptteil in „Frühere Verhältnisse agiert. Im Format einer TV-Diskussion werden über ein offenkundig belangloses Thema – Diebstahl einer Mozartkugel – im Stile Hundertfacher Fernsehdebatten gegenseitig Be- und Anschuldigungen in die Runde geworfen. Couplets und Zwischenbemerkungen tippen immer wieder aktuelle oder „kurz“ zurückliegende politische Verhältnisse an – von Ibizia bis Einzelfallllllll.