"Fahrenheit 451" im TAG: Wenn die Feuerwehr zündelt statt zu löschen

Such dir einen Feind/ein Feindbild und du formst die Masse fast wie warmes Wachs in deinen Händen. Sie folgen dir, die meisten hinterfragen (fast) nichts. Die wenigen, die’s tun, werden von den anderen an den Rand gedrängt, ausgegrenzt, beschuldigt, mit dem Feind im Bunde zu sein. In einer solchen Phase (1953 erschienen) schrieb der US-Schriftsteller Ray Bradbury „Fahrenheit 451“. Nun wird es vom TAG (Theater an der Gumpendorfer Straße, Wien) gespielt. Leichte Adaptierungen, aber im Grunde der „alte“ Roman und doch so aktuell. Der wichtigste Wunsch von „Millie“, Mildred Montag (Michalea Kaspar), war auch damals schon der nach einer vierten Bildschirmwand. Dass es bei drei bleibt ermöglicht dem Publikum, Einsicht in diese Welt der Manipulation und Bücherverbrennung zu nehmen. Selbst wer Roman, frühere Bühnen- oder auch Filmversionen kennt, wird 1 ½ Stunden in den Bann gezogen.

Mehr über das Stück hier unten – verfasst von der fast 16-jährigen Wiener Gymnasiastin Mona Bannour, die die erste Aufführung vor Publikum – noch vor der Premiere – besucht hat: