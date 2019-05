Wo „Monster“ mehr Verantwortung zeigen als ihre Schöpfer

Daten

So manches der dystopischen Vorstellung in der Welt in 45 Jahren – totale Überwachung aller Bürger_innen – ist heute schon (teilweise) Realität bis hin zu dem in China in einigen Regionen derzeit getesteten Social Credit System. Viele, die meisten Daten geben wir mit jedem Einschalten unserer Smartphones, mit Einkäufen über Kundenkarten usw. „freiwillig“ weiter.