Wenn die Feuerwehr Bücher verbrennt, statt Feuer löscht

Es fing damit an, dass die Feuerwehr Bücher verbrannte und dann eine Nachrichtensprecherin sagte, dass die Feuerwehr einmal mehr den Dienst für deren Staat geleistet hatte. Dabei legte sie die Betonung auf das „Uns, unsere Männer, unsere Feuerwehr“, sodass man davon das Gefühlt bekommt, dass alles Eins ist. Was auch in der immer wieder formulierten Parole „Einheit ist Stärke“ zum Ausdruck kommt.

Zum Aufsuchen aller noch existierenden Bücher und ihrer schließlichen Zerstörung gibt es die Feuerwehr, welche die Pflicht hat, die Brände zu legen, anstatt sie zu löschen. Den Menschen wird gesagt, dass das Glück aller in der Gesellschaft liegt. Es wird darauf angespielt, dass alles immer einfacher und schneller wird, sodass sie kaum noch denken müssen.

Ob er glücklich ist?

Der Protagonist namens Guy Montag (Raphael Nicholas), arbeitet seit 10 Jahren bei der Feuerwehr, er dachte, dass er durch seine Arbeit etwas Gutes für die Menschheit leistet, bis er von seiner Nachbarin Clarisse (Lisa Schrammel) auf seine Berufung angesprochen wird. Diese fragt ihn, ob er glücklich sei. Montag hatte die Frage nicht kommen sehen und man kriegt das Gefühl vermittelt, dass er Tag für Tag nur zu seiner Arbeitsstelle geht, um dann wieder nach Hause zu gehen und dort von den Medien entertaint wird. Wodurch er nie wirklich dazu kommt, sich zu fragen, ob er eigentlich glücklich ist.

Clarisse sagt ihm dann, dass sie gehört hat, dass die Feuerwehr früher die Brände gelöscht und nicht gelegt hat. Das konnte Montag sich nicht vorstellen, da auch schon früher alles branddicht war. Dadurch dass Montag von seiner Nachbarin über seine Berufung gefragt wird, stellt sich ihm dann die Frage, ob sein Tun richtig ist, da er noch nie in eines der Bücher, welche er verbrannt hat, reingeblättert hat.