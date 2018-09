Erfüllungsgehilfen der Mächtigen, statt Helfer der Menschen

„Wand an!“

Damit eröffnet sie auf einer anderen Ebene den Gegensatz zur Ehefrau Mildred, genannt Millie (ebenfalls Sophie Resch, die auch noch einen Feuerwehrmann spielt). Die lässt sich von den Bildschirmen und den dort ablaufenden Mitmach-Shows wie „We are Family“ zudröhnen. Wie in Platos Höhlengleichnis die anderen Bewohner nur die Höhle und bestenfalls ihre Schatten an den Wänden im Schein des Feuers sehen, kann/ will sie die Wirklichkeit, die ihr Ehemann langsam begreift und ihr zu erzählen sucht, nicht sehen. Ihr größter Wunsch im Roman, ein vierter Bildschirm, hat sich hier im Stück schon am Anfang materialisiert. „Wand an!“ ist ihr Weckruf aus Lethargie zum (Mit-)leben mit den TV-Shows.

Einmal noch wird sie stark emotional: „Das Buch oder ich!“, stellt sie dem Feuerwehr-Ehemann ein Ultimatum. Was das Auseinanderleben nur noch verstärkt.

So wie Resch nur mit wenig anderer Kleidung, so wechselt auch Mainka von der Rolle des Feuerwehrhauptmanns in jene eines Arztes oder die von Faber, einem alten resignierten Professor. Der schöpft durch die Begegnung mit dem nun illegal lesenden Montag neue Hoffnung, und verschafft ihm einen kurzen –Fluchtvorsprung, als dieser seinen Hauptmann tötet, statt den Befehl auszuführen, die eigene Wohnung samt Büchern zu verbrennen.

Über das saubere Spiel des Trios mit seinen schnellen Verwandlungen hinaus ist ein Regie-Einfall hervorzuheben. Wenn der Hauptmann die Bücherfreundin und damit Kritikerin der autoritären Herrschaft schlägt, würgt usw. so geschieht das in einer Distanz von gut eineinhalb Metern. Führt er mit seinen Händen in der Luft die Misshandlungen aus, so reagiert Resch als Clarisse exakt so, als würde ihr das auch wirklich angetan!

Feuerwehrleute als Menschen die helfen sollen, werden zu Erfüllungsgehilfen autoritärer Machthaber. Viele Bürger_innen lassen sich von bewegten Bildern zudröhnen, nehmen nicht (mehr) wahr, was rund um sie in der Wirklichkeit passiert und scheinen selbst recht kurz zurück liegende Vergangenheit vergessen zu haben. Was Bradbury im Roman schrieb, der 1953 erstveröffentlicht wurde, und Basis für das Stück ist, scheint nicht wirklich so weit weg und auch nicht nur fiktiv, oder?

