Wenn die „schöne neue Welt“ ärger ist als die alte hässliche

Alles fein säuberlich weiß. Und doch vermittelt die Reinheit vom ersten Augenblick an ein großes Unbehagen neben der klinisch wirkenden Sterilität: Balken kreuz und quer, die zumindest die Basis-Ebene des Gestells, das die Bühne dominiert, eher an eine Art Gefängnis erinnern lassen. Die Geschichte sowieso. Aldous Huxleys 1932 veröffentlichte Anti-Utopie (seit einigen Jahren stets als Dystopie en vogue geworden) „Schöne neue Welt“ (Brave new world) wird derzeit von der jungen Theatergruppe distrACT (ablenken) im Wiener OFF-Theater gespielt.

Handlung und sogar Figurennamen orientieren sich am übersetzten Original. Und damit auch die Quintessenz: Alle Utopien sind mehr oder minder für’n A... Des Autors Griff zu Namen wie Marx oder Lenina dürfte 15 Jahre nach der Oktoberrevolution mit dem Aufbau eines vorgeblichen Sozialismus nicht zufällig gewesen sein. Aber auch die automatisierte Fließbandproduktion der USA – verbunden mit dem Namen Henry Ford – der sogar zum Zeitbezug wird (im Jahre 632 Anno Fordii/After Ford) wie überhaupt die maschinelle Fertigung auch der Menschen wird aufs Korn genommen.

Brot & Spiele

Als Ausgleich für eine Gesellschaft ohne Krankheit und ohne Krieg müssten alle – auch im Geist – normiert werden – so die Maxime des Handelns der obersten Controller. Sozusagen mit Brot, Spielen, Sex und aufhellenden Drogen werden die Untertanen ruhig und glücklich gehalten. Erschreckend aktuell wirkt – weit über den seinerzeitigen Geschichtsbezug – so manches im Spiel des jungen Ensembles mit einem älteren Gastspieler.