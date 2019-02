Extrem schlaue Detektivin muss soziale Kompetenz erlernen

Große Lupen, beige lange Mäntel und Kappen – Detekv_innen, die an den berühmten Sherlock Holmes erinnern. Und dazu noch drei und mehr Fragezeichen. „Think!“ ist ein Musical, in dem rund zwei Dutzend Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren tänzerisch, gespielt und auch gesungen in mysteriöse Fälle – und deren Lösung eintauchen lassen. Also Zutaten für spannende 1 ½ Stunden. Die gab's am Montag – gleich zwei Mal – im großen Saal des Wiener Werkstätten- und Kulturhauses. Leider nicht öfter. Und die beiden Vorstellungen waren schon eine Wiederaufnahme der mehrere Monate zurückliegenden einmaligen Uraufführung der Performing Youth Company.