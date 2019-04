Erstmals stehen bei Zauber-Shows Frauen im Vordergrund

Aus dem Schatten treten

Vielleicht sind die symbolisch durchaus nicht unbedenklichen Zauberkunststücke mit dem „Zersägen“ oder „Durchbohren“ auch noch sinnbildlich für das - auch - im Bereich der Magie noch immer vorhandene Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Dem wollen die allerersten Women in Magic Days im Wiener Circus und Clown Museum (25. bis 28. April 2019) entgegentreten. Erstmals wurde ein Programm mit ausschließlich Artistinnen, Clownfrauen und Zauberkünstlerinnen organisiert. Mit dieser Veranstaltung „wollen wir auf die Frauen, die in der Kleinkunst immer schon Großartiges geleistet haben, aufmerksam machen“, schreiben Monika Hemis-Stadlmann und Robert Kaldy-Karo, die das Museum am Wiener Ilgplatz leiten. Kaldy-Karo wird am Eröffnungsabend sein neues Buch „Oben am Drahtseil, unten im Löwenkäfig“ über mutige Frauen vorstellen.