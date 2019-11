Ein von (fast) allen Ausgestoßener kämpft um Anerkennung

Die Story

Kurz die Grundgeschichte: Pavels Vater wurde der Mord an einem Vater zur Last gelegt. In der Verhandlung beschuldigte er seine Ehefrau, ihn angestiftet zu haben. Die Mutter kommt für zehn Jahre ins Zuchthaus, der Vater wird zur Todesstrafe verurteilt und aufgehängt. Pavel und seine jüngere Schwester Milada werden Gemeindekinder.

Für das Mädchen übernimmt die Baronin die Verantwortung – und schickt sie in ein Kloster. Der Bub landet bei einem Hirten, seiner Frau, einer Giftmischerin, und deren Tochter. Diese Familie übernimmt den Buben, weil sie von der Gemeinde Geld kriegt, hält ihn aber sklavenähnlich.

Es gibt allerdings einen, der an Pavel glaubt, den Dorflehrer. Doch auch vom Schulbesuch will ihn seine Pflegefamilie abhalten, selbst die Stiefel, die er vom Lehrer geschenkt bekommt, nehmen sie ihm ab, weshalb er sich auch danach gar nicht mehr in die Schule traut. Und dann ist noch seine Schwester, die er kaum sehen darf, aber die ihm bei einen der seltenen Gespräche durchs vergitterte Fenster zuredet, brav zu sein – zum Seelenheil der Eltern.

Das überzeugt ihn, er kämpft um ein anständiges Leben, um ein bisschen Bildung, arbeitet fast rund um die Uhr – für andere und spart so ein bisschen Geld zusammen, um sich einen – überteuerten – Grund zu kaufen und ein Haus zu bauen – in dem er seine Mutter nach deren Gefängnisaufenthalt aufnimmt…

(Noch) immer aktuell

Traurig, aber wahr. Noch lange nicht überwunden.

Aber, Ebener-Eschenbachs Roman, in dem sie – wie in anderen Werken auch – Außenseitern Gesicht, Stimme und Gefühle gibt, versprüht auch einen Funken Hoffnung. Der Lehrer glaubt an Pavel – mehr als dieser selbst. Und selbst, wenn er auf dem Weg bergauf (noch) nicht wirklich glücklich wirkt, er lässt sich nun nicht mehr beirren.