Ein Affe am Klavier mit Melone - aber nicht jedes Mal

KVon einem Affen am Klavier mit Melone, oder doch eher an der Gitarre wird zu Beginn gesungen. Das heißt nein, wurde gesungen bei der Premiere am Donnerstagvormittag. Was bei der nächsten Vorstellung gesungen und später auch gespielt wird, kann noch niemand sagen/schreiben. Die „schallundrauch agency“ spielt in „Björn ohne Bretter“ jedes Mal Überraschendes – und gerade der Eröffnungssong wird gespeist aus Inputs des Publikums. Einige der acht Performer_innen gehen durch die Reihe der Wartenden und fragen sie nach Lieblingsworten...

Unter dem selben Titel spielte die Gruppe vor drei Wochen auch im Dschungel Wien, in einem anderen Saal, eine Version für Jugendliche. Nun ist die für Kinder ab 6 Jahren dran. Fix ist wieder die Struktur – drei Lieder, Soli, Duos, Quartette. Wieder wird gezogen, wer da dran kommt. Und aus dem Probenprozess fließen spontan passende Tanzbewegungen und (ausgedachte) Geschichten aus der Kindheit der Mitwirkenden ein, darunter eine völlig schräge von einem Superdetektiv, der nie Fälle aufklärt, aber immer auf der Spurensuche ist – mit ausgefallenen Ideen, die halt nie funktionieren.

Im Gegensatz zur Version ab 14 Jahren gibt‘s hier mit den (jungen) Besucher_innen eine gemeinsame bewegte Schluss-Sequenz.