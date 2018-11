Eigene Karriere oder Zivilcourage?!

Was hat eine heutige Jus-Studentin mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu tun? Sie trägt zufällig – für das geschriebene Theaterstück natürlich ganz bewusst – denselben Namen.

Die echte, die historische wurde von der Gestapo beim Verteilen antifaschistischer Flugblätter verhaftet und weigerte sich in den Verhören, ihre Freunde zu verraten. Für ihre konsequente demokratische Haltung wurde sie von den Nazis ermordet.

Die andere, erfundene, Sophie Scholl lebt jetzt in Friedenszeiten des Friedens und steht kurz vor ihrer letzten Prüfung. Doch die Namensgleichheit verbindet die beiden schicksalhaft. Als sich herausstellt, dass Sophies Professor in einen Betrugsfall über gefälschte Prüfungen verwickelt ist und sie als Zeugin gegen ihn aussagen soll, besinnt sich Sophie der Ideale ihrer berühmten Namensschwester. Was ist wichtiger, die persönliche Karriere oder Verantwortung gegenüber den Mitmenschen?