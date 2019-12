Die Ziege Heidrun und die Wikinger

Der – gar nicht so heimliche – Star ist Heidrun. Die einzig weibliche Figur des Stückes „Als die Wikinger Weihnachten entdeckten“ ist eine Ziege. Aber mit ihrem Määääähckern scheint sie sich gar nicht so selten ein wenig lustig zu machen über die geschäftigen, allerwichtigsten Tätigkeiten der nordischen Herren Björn, Erik, Fridmundur, Galman, Sven und Harald. Letzterer ist ein Fransooose aus der Normandie, der sie integriert hat, sich dennoch seine (klischeehafte) Liebe zu gutem Essen erhalten hat. Wenngleich er nicht darauf geachtet hat, den Topf zu reinigen in dem er die Speisen fürs Festmahl zubereitet. Denn da war zuvor Teer aufgekocht worden, um die Fugen der Bretter für den Schiffbau zu dichten.