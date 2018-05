Die Schwierigkeit, demokratisch ein Quadrat zu formen

Quadrat

Dass Demokratie selbst in scheinbar kleinen Dingen nicht immer einfach ist, stellten wieder andere junge Schauspieler_innen in der Performance „Square“ dar: Sieben Leute auf der Bühne, jede und jeder soll sich aus einem Fundus an Sitzgelegenheiten am Rande jeweils einen Sessel nehmen. Gemeinsam, so die Anweisung von der Regie, gelte es nun, ein „perfektes Quadrat“ zu stellen. Zunächst darf nicht gesprochen werden. Aber auch die spätere Sprecherlaubnis hilft nicht viel weiter. Da tun sich erst so richtig Konflikte auf. Warum einer einen voll fetten Sessel genommen habe, wieso und warum und wie... Jede und jeder darf jeweils nur den „eigenen“ Sessel verrücken, woanders hinstellen – UND: Niemand darf anderen Anweisungen geben.

„Kann doch nicht so schwer sein?“, meinten nach den Performances im Publikumsgespräch immer wieder Besucher_innen. Und wurden eingeladen, es selbst zu versuchen. Und was so einfach scheint, braucht so seine Zeit. Denn immer wieder meinte die eine oder der andere, den eigenen Stuhl verrücken zu müssen, um zum „perfekten“ Quadrat zu kommen – und schon ist die ganze Reihe wieder aus dem Lot...