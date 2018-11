Der jahrelange Puppenspieler und seine eigene Kinder-Stimme

Und doch spielt der Vater in den 5/4 Stunden eine zentrale Rolle, die andere Verwandten, selbst die Oma, die dem damals 12-Jährigen ein Kasperltheater mit drei Handpuppen – Zauberer, Räuber und eben Kasperl – geschenkt hat, kommen nur am Rande vor. Der Vater, erst Elektriker, dann Filmvorführer und schließlich Kameramann, der erste Dokus in Afrika drehte, hat Heini das oben schon erwähnte Tonbandgerät samt einer Kiste voller Tonbänder vererbt. Auf einem, das noch funktioniert, fand sich die Aufnahme eines Gedichts des damals Sechsjährigen. Und so begegnet der doch nicht mehr ganz junge Puppenspieler auf der Bühne seiner eigenen Kinderstimme.