Da sprudelten die Kinder nur so drauf los

Wollten was bewirken

Die am Anfang genannten Jugendlichen hatten sich in ihrer Schule, dem Gymnasium Ödenburgerstraße, in ihrer Klasse (6A) im Gegenstand Projektmanagement - gemeinsam mit Cara und Genia - dazu entschlossen, etwas in Richtung Umwelt(schutz), Klima und Nachhaltigkeit zu machen. Ihr Projekt nannten sie ZOP - Zukunft ohne Plastik. „Wir wollten auch ein bisschen was bewirken“, beginnt Magdalena dem Kinder-KURIER zu erklären. „Wir haben uns gedacht, machen wir ein Projekt mit einer Volksschule. Die Kinder sind noch leichter für etwas zu begeistern“, ergänzt Kathrin.