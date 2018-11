„Blindes“ Vertrauen als Basis fürs Raufklettern

Der Unterschied ist gar nicht so groß

Stefan, einer der Trainer, klettert selber gern und schraubt in der Halle auch ein paar Routen – das heißt die Griffe für den Weg nach oben – und wieder hinunter.

„Klettern ist meine große Leidenschaft und auch hier in der Halle zu arbeiten. Aber auch draußen, auf Bergen und Felsen, wo immer es geht, klettere ich gerne. In der Natur kann’s ein bisschen schöner sein, wenn man die Sonne im Gesicht oder den Wind spürt. Die Griffe sind natürlich anders als die schönen, bunten, großen Griffe in der Halle – die haben wir draußen auf dem Fels natürlich nicht. Es ist ein bisschen ein anderes Erlebnis, aber im Großen und Ganzen geht es ums Klettern.“

Ob und worauf er als Trainer besonders achten muss, wenn wie an diesem Nachmittag Kinder kommen, die wenig bis gar nichts sehen, wollen wir wissen.

„Also der Unterschied grundsätzlich ist gar nicht so groß. Kinder sind Kinder. Man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit für die Erklärungen und man führt sie ein bisschen rein. Diejenigen, die ein bisschen sehen können, finden die Griffe im Allgemeinen selber. Diejenigen, die gar nichts sehen kann man ein bisschen leiten, legt ihnen die Hände auf die Griffe, führt die Füße auf die Tritte. Und wenn sie dann ein bisschen Vertrauen gefasst haben, suchen sie aber selber und finden sie auch selber. Also, der Unterschied ist in Wahrheit gar nicht so groß!“, beschreibt und resümiert der Trainer.