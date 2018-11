Bald tanzten fast alle im Saal

Berührend begann das Konzert im Festsaal der Neuen Mittelschule Mayerweckstraße in Wien-Floridsdorf. Catalin sang die Roma-Hymne Gelem Gelem, musikalisch unterstützt von Florin, Marina, Sebastian, Liviu, Claudiu, Ali, Mircea und Marian, stimmlich begleitet von Maria. Rasch ließ die Band aus der Musikschule des Projekts Elijah im rumänischen Hosman (siehe hier) die getragenen, bewegenden Klänge in mitreißende tanzbare Musik übergehen. So manche der rund 275 Schülerinnen und Schüler begannen sich im Rhythmus der Musik auf ihren Sitzen zu bewegen.