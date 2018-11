Flughilfe für ciaoarii (Raben)

Berufsausbildungen

Die Initiative, die seit sechs Jahren in den Roma-Dörfern – neben dem schon genannten noch in Nocrich (Leschkirch), Nou ( Neudorf) und Tichindeal (Ziegental) – aktiv ist, hat in Hosman auch Lehrwerkstätten aufgebaut. In der Brutăria ( Bäckerei) treffen wir die 17-jährige Amalia, wie sie Brotteig zu bereitet. Hier wird Brot für alle in den Elijah-Projekten gebacken, und das sind immerhin gut 250 Menschen. Ein paar Schritte weiter und wir sind in der Tischlerei. Andreij, Victor, Marian, Ghitā und Georgel stellen hier alle Möbel, die gebraucht werden, her – ob Sesselchen und Tischchen für den Kinderbereich oder Betten für die Schlafräume, auch in den Gästequartieren ebenso wie Teile für die renovierte Kirche bei der oben genannten Casa Paul. Und an allen möglichen Stellen im Dorf sind hölzerne Mistkübel mit dem Schriftzug Elijah angebracht. Natürlich wurden auch diese hier angefertigt. Am Tag des KiKu-Besuchs fertigen die meisten Burschen eher filigrane Dinge an: Hölzerne stilisierte Raben.