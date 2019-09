Aufbruch zum 25. Segeln im Zeichen des Friedens

Es geht nur weiter, wenn alle zusammenhelfen

„Auf einem Segelboot müssen alle zusammenhelfen, sonst kommt das Boot nicht weiter“, so die Überlegung Winklers – und damit die Gründungsidee für die Friedensflotte Mirno More. Drei Boote und 17 Teilnehmner_innen – so startete das Projekt. Nach und nach wuchs es zunächst kleinweise, dann sprunghaft bis es vor rund zehn Jahren die Größe von jährlich rund 100 Segelbooten mit mehr als 950 Teilnehmer_innen (Kinder, Jugendliche und Betreuungspersonen) aus stets mehr als 20 verschiedenen Nationen erreichte. Größer soll die Friedensflotte nicht mehr werden, weil sie dann praktisch unorganisierbar würde.

Seit sie so groß ist, müssen die Segelboote der „ Mirno More“ ohnehin schon von verschiedenen Häfen aus starten und in kleineren Konvois segeln. Mitte der Woche allerdings kommen immer alle Boote in einem Hafen zusammen, seit ein paar Jahren in Marina Kaštela. Spiele, diverse Aktivitäten und ein großes Friedensfest am Abend – alles an Land – wollen die Begegnung aller Teilnehmer_innen ermöglichen.

Während der Woche lernen die Teilnehmer_innen Toleranz und einen friedlichen Umgang miteinander, schließen Freundschaften und überwinden dabei (meist) spielend leicht sprachliche, ethnische, religiöse und soziale Grenzen oder Barrieren zwischen Behinderungen und keinen. Viele der Kinder und Jugendlichen kommen aus Kinderheimen und -dörfern, Sozialwohngemeinschaften, Therapieeinrichtungen oder sozial benachteiligten Familien. Für so manche ist es der erste Aufenthalt am Meer, für noch viel mehr eine Premiere an Bord eines (Segel-)Bootes.