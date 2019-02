Auf Schnee braucht jede und jeder Hilfsmittel

Geräte zum Ausborgen

Geht es in erster Linie um konkrete Teilhabe – wie derzeit im Tiroler Kühtai -, so sollen groß aufgezogene Veranstaltungen (wie zu Beginn dieser Woche) auch die Öffentlichkeit auf das Thema Inklusion aufmerksam machen. Immerhin ist hier noch viel zu tun.

An den folgenden beiden Tagen gab und gibt es gleichsam Pop-up-Hilfsmittel-Stationen, wo jede und jeder solche (75 standen zur Verfügung) ausborgen konnte. Auch so manches Kind ohne Beeinträchtigung fand es dabei ganz schön cool mit einem adaptierten Skibob oder Skibike herumzukurven. Am Stuhleck gibt es eine Reihe solcher Hilfsmittel immer zum Ausleihen.

Zuguter Letzt wir die Initiative auch den Donnerstag (7.2.) den X-Day, Tirols größter Ski- und Boardercross Schulbewerb für mehr als 1000 Schüler_innen, nutzen, um auf Inklusion aufmerksam zu machen.