Auch was fürs eigene Leben gelernt

Richtig reinversetzen können

Elisabeth Wimmer (56) war „mit 12 oder 13, so genau weiß ich das heute nicht mehr mit der Klasse“ zum ersten Mal im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen. „Bei unserem Geschichtslehrer Robert Klement haben wir vor dem Besuch einiges an Informationen gelernt. Aber so richtig vorstellen hab ich mir das erst können, als wir dort waren. In Erinnerung geblieben ist mir vieles. Ein erster arger Eindruck war, als wir in die Holzbaracken gegangen sind, wo die Häftlinge geschlafen haben. Es war düster, finster und dann diese Holz-Stockbetten. Da hab ich mich so richtig reinversetzen können, wie arm die Leute dort waren. Arg waren aber auch die Öfen, wo die Leichen verbrannt worden sind.

Bis heute aber ist mir vor allem in Erinnerung geblieben eine kleine Kammer, nicht viel größer als eine Klomuschel wo einzelne Häftlinge reingesetzt worden sind und ihnen Wasser auf den Kopf getropft worden ist. Das muss sie ja irre gemacht haben.

Total schlimm erinnere ich mich auch noch an den Steinbruch, wo wir die Stiegen runter gegangen sind. Das muss so furchtbar gewesen sein, dort die Steine rauf zu schleppen. Da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich dran denke. Auf der Todesstiege konnte man sich so richtig reinversetzen in die Lage der Menschen im Lager.