"Ich will meinen Kindern sagen können, ich habe was unternommen!"

Udo Altphart, im Umwelttechnik-Bereich engagierter Projektmanager und Energieberater kommt, wie er dem Kinder-KURIER sagt, „aus einer erzkonservativen Familie“ aus dem Waldviertel, aufgewachsen in St. Pölten bezeichnet seinen seinerzeitigen Geschichtslehrer Robert Klement als stark mitverantwortlich für sein späteres gesellschaftliches Engagement. Wegen seines engagierten Unterrichtens, mitunter auch jenseits formaler Vorschriften, wegen interessanter Menschen von außerhalb der Schule, die er hin und wieder in die Stunden eingeladen hatte – unter anderem erinnert sich Altphart an einen Theatermann, der ihnen „Die neuen Leiden des jungen Werther“ nahegebracht hatte. „Und dann sollten wir selber in verschiedene Rollen schlüpfen. Der Schauspieler und der Lehrer haben uns dazu gebracht, in die verschiedenen Figuren hinein zu versetzen“ – also auch die Perspektiven zu wechseln.

Besonders beeindruckt hat den damaligen Jugendlichen der Zeitgeschichteunterricht, „was wir über den zweiten Weltkrieg, gehört und gelernt haben. Da hab ich dann eines Tages meine Großmutter mütterlicherseits gefragt, ob sie nicht doch etwas gewusst habe und wenn ja, warum sie nichts dagegen gemacht haben. Ich kann mich noch gut erinnern: Sie ist weggelaufen mit Tränen in den Augen wieder gekommen, hat sich hingesetzt und versucht mir zu erklären, wie das war – keine Arbeit, „ausgesteuert“... und dann ist da einer gekommen, der Brot und Arbeit versprochen hat...“ Das sei zumindest der Versuch einer Erklärung gewesen, wieso viele dem Hitler nachgelaufen seien. Andere Vorfahren jedoch hätten auch weit nach dem Ende des Holocaust einschlägige Witze über Juden gemacht.