Arigato an japanische Kunst

Online-Übersetzung ;)

Julian will was Spannendes schreiben, Maximilian sucht für ihn am Smartphone in einem Übersetzungsprogramm den Titel des Videospiels „ The Legend of Zelda“ heraus, dessen Zeichen er nun vom Handy-Bildschirm abmalt. Na, hoffentlich stimmt’s denn dieses wohl gängigste Online-Übersetzungs-Werkzeug macht aus dem sehr bekannten japanischen Begriff „Bunka no Hi“ für den Feiertag, an dem Kulturpreise vergeben, Museen kostenlos besucht werden können und viele Kulturveranstaltungen stattfinden, „ Bambusnudeln“ anstelle von „Tag der Kultur“.