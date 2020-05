Wegen Corona-Krise Schüler_innen von Praktika befreien!

Mühsam

Der derzeitige Erlass schreibt vor: Das Praktikum muss trotz der Corona-Krise gemacht werden, eventuell in gekürzter Form. Wer Absagen erhält, muss weitersuchen oder das Praktikum eventuell nächstes Schuljahr nachholen – dann also schlimmstenfalls nächstes Jahr zwei Praktika in den Sommerferien machen. Eine Befreiung vom Praktikum gibt es nur, wenn SchülerInnen eine für die Schule genügende Zahl an erfolglosen Bewerbungen nachweisen. Anderl: „Das hilft genau niemandem, weder den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern, noch den Schulleitungen, die diese unklare Regelung handhaben müssen.“