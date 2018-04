Abtauchen in die fast grenzenlose Freiheit unter Wasser

Dass Künstler_innen mitunter viel genauer Entwicklungen spüren, erahnen, vorwegnehmen können als „Zukunftsforscher_innen“, beweist nicht zuletzt Jules Verne. Sein fast 140 Jahre alter Roman „20.000 Meilen unter dem Meer“ ist nun in einer sehr dichten, energiegeladenen, durchgängig die Spannung haltenden Version im kleineren der beiden Häuser des Theaters der Jugend in Wien zu erleben. Der „Vater“ der Science-Fiction hatte – im Gegensatz zu den meisten anderen dieses Genres nicht nur auf vorweggenommene Technik gesetzt, sondern in seine Geschichten schon Warnungen vor allzu blindem Vertrauen auf technisch Machbares eingebaut.

Und so ist sein Käpt’n Nemo auf der Nautilus, seinem modernen U-Boot, nachhaltig unterwegs – Energie und Nahrung gewinnen sie aus dem Meer – und er versteht sich als früher aktionistischer Umwelt- und Gesellschaftsaktivist. Wird dabei allerdings auch mehr als radikal, überschreitet Grenzen der Menschlichkeit – auch das thematisiert Jules Verne schon vor fast eineinhalb Jahrhunderten.

Mit wenigen Aktualisierungen in Sachen aktueller Störungen des ökologischen Gleichgewichts der Weltmeere und Verdichtung der beiden Romanteile wird nicht nur die Grundgeschichte um den Forscher Aronnax, der die Ursache gehäufter See-Unfälle ergründen will und seinen Neffen André Conseil (von Verne übrigens nach einem U-Boot-Ingenieur gleichen Namens benannt, von dem er sich für den Roman beraten hatte lassen) kurzweilig gespielt.