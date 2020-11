5-jährige Mayleen singt, tanzt und geigt zum Nikolo-Lied ihres Vaters

Am Nikolo-Tag 2018 habe er und seine junge Ehefrau Delia samt ihrer gemeinsamen damals dreijährigen Tochter Mayleen befreundete Familien ins neu renovierte Haus seiner Eltern in St. Daniel im Oberen Gailtal eingeladen – und dazu einen Nikolo. „Heuer wollte ich das Lied etwas größer aufziehen - mit Chor, Orchester und Band“. Doch – eh schon wissen was dazwischengekommen ist.

Deshalb schrieb der Gründer von „HyperSax“ (Pop-Jazz-Projekt) und Vienna School Act (Plattform für junge musikbegeisterte SchülerInnen) ein Arrangement und nahm das Lied im Studio auf. Zumindest digital und mit fröhlicher Musik sollte der Nikolo via Monitoren in die Häuser kommen (dürfen), so Hubert Waldner.