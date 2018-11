23.000 Kinder suchten einen Schatz

So wie die Kinder der 3b haben in den vergangenen Wochen rund 23.000 Kinder in ganz Österreich in mehr als 900 Volksschulklassen diese beiden Krimis (einen für die 1./2., den anderen für die 3. und 4. Schulstufe) gelöst. Mittwochvormittag konnten sie den Erfinder des Wunder-Fahrrades, das heuer seinen 25. Geburtstag feiert, in einem Live-Online-Stream in seiner Detektiv-Zentrale erleben.