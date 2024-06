THEATER IM PARK : Michael Köhlmeier & Alice Schwarzer am 7. Juli

Am 07. Juli präsentiert THEATER IM PARK Michael Köhlmeier & Alice Schwarzer: Philosophie unter Platanen - Heilserwartungen 2

Michael Köhlmeier spricht an diesem Tag mit Alice Schwarzer über Heilserwartungen.

Mehr zu den Künstlern:

Alice Schwarzer, geboren 1942 in Wuppertal, lebt in Köln und Paris. Sie begann nach einem Volontariat bei den Düsseldorfer Nachrichten ihre publizistische Arbeit 1969 als Reporterin bei Pardon.

1969–74 politische Korrespondentin in Paris. 1975: »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen«, 1977: Gründung der Zeitschrift Emma.

Zahlreiche Buchveröffentlichungen, u.a. »Eine tödliche Liebe – Petra Kelly und Gert Bastian« (1994), »Marion Dönhoff – ein widerständiges Leben« (1996), »Romy Schneider – Mythos und Leben« (1998), »Lebenslauf« (2011), »Der Schock – die Silvesternacht von Köln« (2016), »Meine algerische Familie« (2018), »Lebenswerk« (2020) und mit Chantal Louis »Transsexualität« (2022).

Michael Köhlmeier, geboren 1949 Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg an der Lahn halbes Studium der Mathematik und Philosophie in Gießen verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer Sohn Lorenz ist Maler Tochter Paula war Schriftstellerin, sie verunglückte 2003 im Alter von 21 Jahren. Vorübergehend Gastgeber des Club 2 im ORF.

Auswahl aus seinen Werken:

Abendland (Roman)

Die Abenteuer des Joel Spazierer (Roman)

Zwei Herren am Strand (Roman) Bruder und Schwester Lenobel (Roman)

Die Märchen (Sammlung)

Umblättern und andere Obsessionen (Essay)

Von den Märchen (Essay)

Wenn ich wir sage (Essay)

Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle (Reden)

Zusammen mit Konrad Paul Liessmann: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? Mythologisch-philosophische Verführungen

Zusammen mit Konrad Paul Liessmann: Der werfe den ersten Stein. Mythologischphilosophische Verdammungen.