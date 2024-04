Spezialführung BA Kunstforum - Gewinnen Sie Karten!

Kunstsalon - zu Gast bei Viktoria Pfefferstein

Viktoria Pfefferstein begrüßt die anwesenden Gäste mit einem Glas Sekt. Ein unterhaltsamer Abend inmitten von zeitgenössischer Kunst ist angesagt. Große Maler und einzigartige Kunstwerke warten darauf betrachtet zu werden. Während das Bank Austria Kunstform Wien an diesem Tag offiziell schon geschlossen hat, geht der Kunstgenuss dennoch weiter. Viktoria Pfefferstein, die sympathische Begleiterin an diesem Abend, führt die erlesenen Gäste durch die Ausstellung. Sie erzählt dabei nicht nur Details über das jeweilige Kunstwerk und den Künstler oder die Künstlerin. Sie lädt die Gäste dazu ein, sich selbst und den Alltag zurückzulassen, über die Kunst in den Moment zu kommen und das Kunstwerk auf sichwirken zu lassen. „Was macht das Gemälde mit Ihnen?“, fragt Pfefferstein in die Runde. Ein lustvoller Austausch unter den Besuchern entsteht.

Roberto Matta

Aktuell untersucht Viktoria Pfefferstein, selbst ernannte künstlerische „Artographin“, die ausgestellten Werke von Roberto Matta unter einem ganz eigenen Narrativ. Sie erfindet ihre Gäste als Zeitreisende, Zeitgenossen und Zaungäste und dichtet ihnen verschiedene Rollen an, die in ihre Erzählung verwoben werden.

Roberto Matta, der 1911 in Santiago (Chile) geboren wurde, gilt als einer der visionärsten Maler des 20. Jahrhunderts und hat viele Künstler erst zur Kunst inspiriert. Seine Werke sind noch bis 2.6. im Bank Austria Kunstforum Wien zu bestaunen.

Gewinnen Sie jetzt Tickets für die MATTA-Spezialführung am Dienstag, den 30.04.2024 im Bank Austria Kunstforum Wien. Einlass: 18:45 Uhr, Führung: 19:00 Uhr