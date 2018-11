Zweijährige beim Essen erstickt: So reagieren Sie im Ernstfall

Im deutschen Gütersloh ist ein zwei Jahre altes Mädchen in einer Kindertagesstätte nach einem Erstickungsanfall beim Essen gestorben. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, es sei von einem "tragischen Unglücksfall" auszugehen. Das Mädchen hatte sich beim Essen verschluckt.

Die Stadt hatte nach dem Unglück vom Montag mitgeteilt, das Kind sei trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen in dem städtischen Kindergarten verstorben. Dennoch laufe in der Sache ein Ermittlungsverfahren. In der Betreuungsstätte wurde für Kinder und Eltern ein Raum zum Trauern eingerichtet, in dem auch ein Kondolenzbuch ausgelegt wurde.

Atemnot

Verschluckt sich ein Kleinkind beim Essen oder weil es einen Fremdkörper, etwa Kleinteile eines Spielzeugs in den Mund genommen hat, kommt es zunächst zu Atemnot. Es gibt verschiedene Schweregrade hartnäckigen Hustens bis hin zum Erstickungsanfall. Die Gefahr des Verschluckens und Erstickens ist umso größer, je kleiner das Kind ist. Ursache dafür ist, dass die Atemwege bei Kleinkindern deutlich kleiner sind als bei Erwachsenen und älteren Kindern. Fremdkörper bleiben leichter stecken.

Warum es notwendig ist, die wichtigsten Handgriffe zu kennen: Das Gehirn kommt nur drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff aus, ohne Schäden davonzutragen. Bis ein Rettungsdienst den Unfallort erreicht, vergehen in einer Stadt etwa zehn Minuten. Wird nicht gleich Erste Hilfe geleistet, steigt das Risiko für einen tödlichen Verlauf deutlich.