Zecken: Wie ein Experte ihre heurige Aktivität beurteilt

Übrigens: Der Gemeine Holzbock lässt sich von Gräsern und Sträuchern abstreifen – seine Opfer erkennt er am Geruch, an der Körperwärme und am ausgeatmeten Kohlendioxid. Die tropische Riesenzecke orientiert sich auch am Geruch, krabbelt aber aktiv in Richtung eines Wirts – und kann mit ihren Augen auch optische Reize wahrnehmen.

Mit 154 in Spitälern behandelten Fällen gab es 2018 die höchste Zahl an FSME-Fällen der vergangenen zehn Jahre in Österreich. Noch bis 31.8. ist Impfstoff verbilligt in Apotheken erhältlich (35,80 Euro für Erwachsene, 31,30 Euro für Kinder).

