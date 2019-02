Negativrekord: So viele Zecken-Opfer wie schon lange nicht

Dass der Anstieg der FSME-Fälle in Österreich geringer ist als in vielen anderen Staaten liegt an der relativ hohen Durchimpfungsrate: „82 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfung. Regulär geimpft – also Grundimmunisierung und regelmäßige Auffrischungen im korrekten Intervall – sind 62 Prozent“, sagt Impfexperte Michael Kundi vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien. Gegen die ebenfalls von Zecken übertragene Borreliose (Erreger sind Bakterien, die Borrelien) hilft die FSME-Impfung allerdings nicht.