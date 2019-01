Wie man Schmerzen bei Demenzkranken besser erkennt

Wenn Demenzpatienten zu essen aufhören, unruhig oder aggressiv werden, muss das kein Symptom ihrer Erkrankung sein. Häufig wird die Veränderung aber als solches interpretiert – und falsch behandelt.

Mit der steigenden Zahl an Demenzkranken rückt das Thema Schmerz in dieser Patientengruppe in den Fokus von Schmerzmedizinern.