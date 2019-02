Wie künstliche Intelligenz Krankheiten früher erkennt als ein Arzt

So können Gefäßveränderungen früher erkannt werden?

Ja, teilweise bevor es zu ersten Symptomen kommt. Das liegt nicht an schlechterer Qualität des Augenarztes, sondern am Auflösungsvermögen. Ein menschliches Auge kann nicht zwei Millionen Punkte pro Bild abtasten. Das Tolle an der digitalen Medizin ist: Jeder einzelne Gewebepunkt kann überprüft werden. Und es werden sehr früh geringste Veränderungen entdeckt. Dieses Diagnosegerät ist wie ein Super-Ultra-Mikroskop, das in die Netzhaut ganz genau hineinblickt. Studien haben bestätigt, dass die Präzision größer ist als von auf derartige Diagnosen spezialisierten Augenärzten. Der Augenarzt wird aber nicht überflüssig: Er führt weitere Untersuchungen durch und nützt die Unterstützung durch dieses Diagnosegerät für die optimale, individuelle Therapieplanung.