Wie hochqualifizierte Frauen Krankheiten auf der Spur sind

Wer den Ermittlern in der beliebten US-Fernsehserie CSI über die Schulter schaut, ist schnell fasziniert, was aus an einem Tatort hinterlassenen Spuren alles gelesen werden kann. Im Labor der Krimi-Serie erhält man Einblick in Analysemethoden oder erfährt, was sich etwa im Blut nachweisen lässt. Für Sarah Schaller war CSI ein Grund, selbst den Weg ins Labor einzuschlagen.