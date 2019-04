Welt-Parkinsontag: Neue Hoffnung auf das Stoppen der Krankheit

Suche nach frühen Veränderungen

Parallel zu diesen neuen therapeutischen Bemühungen hat die moderne Parkinson-Forschung in den letzten Jahren wichtige Fortschritte in der Früherkennung der ersten Krankheitsveränderungen gemacht. "Bis hin zur Identifikation von so genannten prodromalen Krankheitsstadien, in denen die Betroffenen noch keine typischen Symptome entwickelt haben, aber der zugrundeliegende Krankheitsprozess schon im Gang ist“, so Prof. Poewe. "Im Mittelpunkt der aktuellen Forschung steht die Suche nach noch besseren Biomarkern, die die frühesten Krankheitsveränderungen – noch vor dem Auftreten von Symptomen – im Nervensystem vom Betroffenen entdecken lassen.“