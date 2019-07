Was gebrochene Herzen mit Krebs zu tun haben könnten

Menschen mit Broken Heart Syndrome sollten deshalb auch auf mögliche Krebserkrankungen hin untersucht werden, sagt Erstautor Christian Templin von der Klinik für Kardiologie im Universitätsspital Zürich in einer Mitteilung der American Heart Association. "Und unsere Studie sollte auch das Bewusstsein unter Onkologen und Hämatologen erhöhen, dass man bei Krebspatienten mit Brustschmerz, Atemnot oder Abweichungen in ihrem Elektrokardiogramm an das Broken Heart Syndrome denken sollte."

Die Studie ist im Journal der American Heart Association erschienen.

Woher der Name Takotsubo-Syndrom kommt

Woher der Name Im Gegensatz zu Patienten mit Herzinfarkten zeigen sich beim Broken-Heart-Syndrom keine atherosklerotischen Plaques (Ablagerungen). Durch eine vorübergehende Schwäche des Herzmuskels bläht sich ein Teil des Herzens unnatürlich auf. Die linke Herzkammer nimmt die Form eines japanischen Oktopusfangkorbes an (ein Krug mit einem kurzen Hals. Dieses Gefäß zum Fang von Tintenfischen wird im Japanischen auch "Takotsubo" bezeichnet. Das Takotsubo-Syndrom tritt vor allem bei Frauen auf.