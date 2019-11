Warum Histamin zugleich gut und böse ist

Unter den körpereigenen Botenstoffen, die die Kommunikation zwischen Zellen, Gewebe und Organen aufrechterhalten, ist Histamin quasi der Jedi-Ritter. Mit vielen positiven Qualitäten ausgestattet, hält der wirkmächtige Stoff unseren Organismus in Schwung. Doch wie bei der berühmten Star-Wars-Vorlage kann es sein, dass es auf die dunkle Seite wechselt und – als molekularer Darth Vader – das System destabilisiert und für Intoleranzen sorgt.

Zunächst wird Histamin als sogenanntes biogenes Amin vom Körper selbst produziert und in den Blut- und Gewebszellen gelagert. Dort harrt es in Rufbereitschaft aus: Dringen z.B. Infektionen oder Allergieauslöser ein, versetzt es als Signalüberträger den Organismus in Abwehrmodus.