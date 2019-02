Warum Folsäure bei Kinderwunsch so wichtig ist

400 Mikrogramm pro Tag

Mindestens vier Wochen vor einer Schwangerschaft sollten Frauen mit Kinderwunsch neben einer folatreichen Ernährung daher zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, mit denen mindestens 400 Mikrogramm Folsäure pro Tag aufgenommen werden.

In den USA werden bereits seit 1998 standardisierte Mehle, Brote, Brötchen, Frühstücksflocken, Reis- und Nudelprodukte zusätzlich mit Folsäure angereichert. Seither ist die Zahl von Neuralrohrdefekten bei Babys nach wenigen Jahren um etwa 30 Prozent zurückgegangen. In Kanada gelten die gleichen Bestimmungen wie in den USA. Dort ist auch die Zahl der angeborenen Herzfehler gesunken.

Die Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Folsäure hat den Vorteil, dass alle Frauen zumindest in einem gewissen Ausmaß mit Folsäure versorgt werden. In allen Ländern mit verpflichtender Folsäureanreicherung von Lebensmitteln kam es seit der Einführung zu einem Rückgang von Neuralrohrdefekten zwischen 27 und 55 Prozent, in Teilen Kanadas sogar noch deutlich darüber.