Warum es gut ist, wenn Studenten Schlafmützen sind

Studenten haben ja den Ruf, dass sie Langschläfer sind. Und sie tun auch gut daran, lange im Bett zu bleiben. Das haben jetzt US-amerikanische Forscher festgestellt: Für ihre Studie führten sie Tests mit 53 Studenten durch, denen sie folgende Aufgabe stellten: Die jungen Menschen sollten jede Nacht rund eine Stunde länger schlafen als bisher – Mittagsschläfchen waren verboten. Im Schnitt kamen die jungen Menschen immerhin auf 43 Minuten mehr Schlaf.

Bevor das Experiment gestartet wurde, wurden die Teilnehmer in einem Labor untersucht – Gewicht, Größe, Blutdruck und Herzfrequenz wurden gemessen. In der ersten Versuchswoche sollten die Studenten so lange schlafen wie gewöhnlich, in der zweiten Woche wurden sie aufgefordert, mehr zu schlafen als bisher. Dann wurde wieder gemessen. Das Ergebnis: Wer länger schlief, der war tagsüber nicht so müde, hatte weniger depressive Verstimmungen und war auch konzentrierter beim Lernen. Der Blutdruck war ebenfalls deutlich niedriger.