Warum das Gehirn der allerwichtigste Muskel ist

So verändert sich die Spannung der unwillkürlichen Muskulatur und längst „abgeschaltete“ Bereiche können wieder in das Bewegungsmuster integriert werden. Das Credo von Begründer Moshé Feldenkrais lautet: „Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst.“

Wer regelmäßig Feldenkrais praktiziert, kann sich über positive Effekte freuen, die von einem effizienteren, einfacheren Umgang im Alltag bis hin zur Verbesserung von Bewegungsmustern reicht. So ist das Gehen ein ganz wichtiger Bereich der Körperarbeit.