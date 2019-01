Warnung vor Hormonersatztherapie: Besser nicht als Tablette

Hautanwendungen: kein höheres Thromboserisiko

"Transdermale Applikationsformen wiesen über alle unterschiedlichen Formen (Pflaster, Gel, Salbe, Creme; Anm.) waren mit keinem Risiko für Thromboembolien assoziiert", schrieben die Autorinnen. Nimmt man die Gefährdung der Frauen ohne HRT mit dem Faktor 1 an, lag man bei diesem Wert (0,93). Dieser Unterschied macht de facto nichts aus.

Solche Untersuchungen aus täglichen Praxis von Hausärzten unter Einbeziehung der Spitäler etc. sind nur über einen Datenverbund von niedergelassener Medizin und Krankenhäusern möglich. In Großbritannien erfolgt das über das staatliche nationale Gesundheitssystem (NHS). Dieses steht aber regelmäßig wegen teilweise katastrophaler Versorgungsprobleme aufgrund von Geldmangel heftig in Diskussionen.