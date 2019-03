US-Amerikanerin bringt Sechslinge in nur zehn Minuten zur Welt

Mutter und Kinder wohlauf

Laut dem Krankenhaus befinden sich alle Babys in stabilem Zustand. Die Säuglinge werden derzeit auf der neonatologischen Intensivstation überwacht. Auch der Mutter gehe es nach der Entbindung gut.

Die Namen stehen laut Independent unterdessen noch nicht für alle Kinder fest. Die beiden Mädchen wurden aber bereits auf die Namen Zina und Zuriel getauft.

Laut Independent datiert der erste dokumentierte Fall einer Sechslingsgeburt auf das Jahr 1968 zurück. Damals waren bei der Geburt einer in Birmingham lebenden Mutter 28 medizinische Fachkräfte anwesend. 1983 brachte Janet Walton in Liverpool sechs Mädchen Welt. In ihrem Buch "Six Little Miracles: The Heartwarming True Story of raising the World's First Sextuplet Girls", welches 2015 publiziert wurde, schrieb Walton Jahre später ihre Erfahrungen nieder.