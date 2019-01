Zwillinge wurden in unterschiedlichen Jahren geboren

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Rom wurden Zwillinge in unterschiedlichen

Jahren geboren.

Rom ist die Hauptstadt von Italien.

Die Zwillinge wurden in der Silvesternacht in der

Gemelli-Klinik geboren.

Einer der Buben wurde am 31. Dezember um 23:59 Uhr

geboren, sein Bruder 2 Minuten später, am 1. Jänner

um 0:01 Uhr.

Deswegen haben die Buben 2 unterschiedliche

Geburtstage, obwohl sie Zwillinge sind.

Darüber hat die Zeitung „La Gazzetta del Mezzogiorno“

am Mittwoch online berichtet.

Beiden Babys geht es gut, sagt ein Onkel.

Die Buben wiegen mehr als 2 Kilo und mussten

nicht in den Brutkasten.

In den Brutkasten müssen Babys, die zu früh

geboren wurden oder sehr krank sind.

Dort werden die Babys dann gepflegt.